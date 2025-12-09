Івуарійський вінгер Ян Діоманде може посилити "червоних" у січні.
Ян Діоманде, Getty Images
09 грудня 2025, 11:50
Керівництво Ліверпуля визначилося з гравцем, який може замінити Мохамеда Салаха у разі його відходу. Івуарійський вінгер Ян Діоманде, який виступає у Бундеслізі за РБ Лейпциг, може переїхати на туманний Альбіон у зимове трансферне вікно.
Як Мохамед Салах спричинив "громадянську війну" в Ліверпулі
Як повідомляє Teamtalk, у трансфері 19-річного футболіста зацікавлений Ліверпуль. Діоманде може бути придбаний на місце єгиптянина Мохамеда Салаха, оскільки зірковий форвард конфліктує з наставником команди Арне Слотом і близький до відходу з мерсисайдського гранда.
Діоманде провів 15 поєдинків у поточному сезоні. Він відзначився сімома забитими м'ячами та чотирма гольовими передачами. Ринковий цінник Яна становить 20 мільйонів євро.