Англія

Івуарійський вінгер Ян Діоманде може посилити "червоних" у січні.

Керівництво Ліверпуля визначилося з гравцем, який може замінити Мохамеда Салаха у разі його відходу. Івуарійський вінгер Ян Діоманде, який виступає у Бундеслізі за РБ Лейпциг, може переїхати на туманний Альбіон у зимове трансферне вікно.

Як Мохамед Салах спричинив "громадянську війну" в Ліверпулі

Як повідомляє Teamtalk, у трансфері 19-річного футболіста зацікавлений Ліверпуль. Діоманде може бути придбаний на місце єгиптянина Мохамеда Салаха, оскільки зірковий форвард конфліктує з наставником команди Арне Слотом і близький до відходу з мерсисайдського гранда.

Діоманде провів 15 поєдинків у поточному сезоні. Він відзначився сімома забитими м'ячами та чотирма гольовими передачами. Ринковий цінник Яна становить 20 мільйонів євро.