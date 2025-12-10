Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 9 грудня 2025 року.

Мюнхенська Баварія у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграла лісабонський Спортінг на власному полі (3:1).

Команда Венсана Компані не змогла реалізувати власну безумовну перевагу на м’ячі в першому таймі, а початку другого та й поготів пропустила швидкий м’яч.

Проте це виявилась остання вдала дія "левів" у атаці в цьому протистоянні, тоді як господарі розписались у їхніх воротах тричі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Спортінг Лісабон у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Баварія — Спортінг Лісабон 3:1

Голи: Гнабрі, 65, Карл, 69, Та, 77 — Кімміх (аг), 54

Баварія: Ноєр — Лаймер, Упамекано, Та, Станішич (Девіс, 88) — Кімміх, Павлович (Іто, 88) — Олісе, Карл (Геррейру, 77), Гнабрі (Горецка, 88) — Кейн (Джексон, 90)

Спортінг Лісабон: Сілва — Фреснеда, Діоманде, Куарежма (Ваяннідіс, 80), Рейс — Юльманн, Сімойнш (Моріта, 90) — Катаму (Йоаннідіс, 80), Араухо, Сантос (Мангаш, 66) — Суарес

Попередження: Кімміх, Лаймер — Юльманн