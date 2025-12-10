Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті.

Мадридський Реал та англійський Манчестер Сіті зіграють на Сантьяго Бернабеу в шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА.

Хабі Алонсо, після поразки від Сельти (0:2), використав із перших хвилин Асенсіо та Рюдігера в центрі оборони, тоді як Себальйос розташується в центрі поля, а Родріго та Гонсало Гарсія гратимуть в атаці.

Хосеп Гвардіола, на тлі перемоги над Сандерлендом (3:0), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Рюдігер, Каррерас — Чуамені, Себальйос, Беллінгем — Родріго, Г. Гарсія, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Ф. Гонсалес, Ендрік, Мбаппе, Гюлер, Ф. Гарсія, Діас, Сестеро, Мастантуоно, Ж. Мартінес, Вальдепеньяс.



Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш, Гвардіол, О’Райлі — Сілва, Ніко Гонсалес, Фоден — Шеркі, Голанд, Доку.

Запасні: Траффорд, Беттінеллі, Рейндерс, Аке, Мармуш, Аїт-Нурі, Савіо, Хусанов, Бобб, Льюїс.



Гра Реал Мадрид — Манчестер Сіті почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.