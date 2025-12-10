Ліга конференцій

Наставник висловив повагу до суперника та окреслив ключовий підхід до майбутнього матчу Ліги конференцій.

Головний тренер Хамрун Спартанс Джакомо Модіка поділився очікуваннями від п’ятого туру Ліги конференцій-2025/26, у якому його команда зустрінеться з Шахтарем.

"Є деякі речі, які ми можемо оцінити з посмішкою на обличчі. Шахтар – це команда, яка грає гармонійно, вони багато пасують, мають чудову якість, атакують із кількома гравцями попереду, мають велике володіння м’ячем", – зазначив Модіка.

Наставник додав: "Технічно це сильна команда, яка дуже добре маневрує. Мені подобається, як вони грають під керівництвом Арда Турана, мені подобається їхній менталітет. Чудова команда, чудова організація, важливі технічні якості".

Водночас Модіка наголосив на реалістичному підході:



"У футболі немає такого поняття, як непереможна команда. Мілан може програти навіть Кремонезе вдома. Реал Мадрид програв Сельті 0:2 на своєму полі минулого тижня, тому у футболі неможливого не існує".

Головний тренер підкреслив важливість концентрації та прагнення перемогти:



"Бажання перемогти для кожного має бути фундаментальним для нас. Якщо це станеться, можливо, у нас є останній шанс поборотися за щось надзвичайно важливе. Для підходу до цього матчу потрібен інтелект, і, перш за все, нам потрібно обмірковувати це протягом 90 хвилин, а не все одразу".

Наразі Хамрун Спартанс має 3 очки та посідає 30-е місце в Лізі конференцій, тоді як Шахтар із 9 балами займає четвертий рядок у турнірній таблиці.

Матч Хамрун Спартанс – Шахтар відбудеться 11 грудня на Мальті, початок зустрічі о 22:00.