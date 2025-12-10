Ліга конференцій

Наставник донеччан підкреслив важливість поваги до Хамрун Спартанс і ретельної тактичної підготовки.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від завтрашнього матчу 5-го туру загального етапу Ліги конференцій проти Хамрун Спартанс. Наставник підкреслив, що його команда не є фаворитом у цьому поєдинку.

"Я не згоден з тим, що ми є фаворитами завтрашнього матчу. Ми граємо з молодими гравцями, такими як Лука Мейреллес, Лукас Феррейра та Ізаке, і ці гравці все ще вдосконалюються. Я дуже задоволений їхнім прогресом та розвитком.

Наша поточна форма має певну силу, але ми повинні дуже ретельно продумати, що робити в завтрашній грі. На цьому полі грати дуже важко. У 2008 році я був частиною команди, яка грала тут, і ми зіграли внічию та втратили очки проти мальтійської команди. У них дуже хороший тренер і система гри. Фаворити чи великі бюджети не виграють ігри до того, як вони відбудуться. Історія футболу дуже чітко це показує.

Я дуже задоволений нашим рівнем гри та прогресом у Лізі конференцій. Ви дивилися останній матч Хамрун проти Лінкольна? Вони можуть бути дуже небезпечними. Я їх дуже поважаю", – заявив Туран.

Наразі підопічні Арди Турана посідають четверту сходинку в турнірній таблиці Ліги конференцій, маючи 9 очок. Хамрун Спартанс навпаки є одним із аутсайдерів турніру – у команди всього три залікові бали за 4 поєдинки.

Матч Хамрун Спартанс – Шахтар відбудеться у четвер, 11 грудня, початок о 22:00 за київським часом.