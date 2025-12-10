Ліга чемпіонів

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та італійський Наполі.

Лісабонська Бенфіка та італійський Наполі зіграють у шостому турі Ліги чемпіонів УЄФА на Да Луж.

Жозе Моурінью, після нічиєї проти Спортінга в дербі (1:1), залучив до стартового складу Араужу в центрі оборони, тоді як Іванович розташується на вістрі атаки.

Антоніо Конте, на тлі перемоги над туринським Ювентусом (2:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Бенфіка: Трубін — Дедич, Т. Араужу, Отаменді, Даль — Ріос, Барренечеа — Аурснес, Баррейру, Судаков — Іванович.

Запасні: Соареш, А. Сілва, Павлідіс, М. Сілва, Шельдеруп, Престіанні, Ж. Нету, Віндер, Р. Регу, Велозу, Ж. Регу, Фрейташ.



Наполі: Мілінкович-Савич — Беукема, Ррахмані, Буонджорно — Ді Лоренцо, Мактоміней, Ельмас, Олівера — Нерес, Гойлунн, Ланг.

Запасні: Контіні, Ферранте, Жезус, Політано, Вергара, Лукка, Спінаццола, Амброзіно.



Гра Бенфіка — Наполі почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.