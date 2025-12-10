Ліга чемпіонів

Український центральний захисник пропустить поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів, тоді як воротар Матвій Сафонов вийде в старті.

ПСЖ оголосив стартовий склад на виїзний матч 6-го туру Ліги чемпіонів проти Атлетіка Більбао. Центральний захисник парижан Ілля Забарний залишився на лаві запасних.

Через травму основного голкіпера Люки Шевальє у воротах вийде російський голкіпер Матвій Сафонов, який розпочне гру з перших хвилин.

Матч відбудеться сьогодні, 10 грудня, початок о 22:00 за київським часом. Гру розсудить бригада арбітрів на чолі з німцем Даніелем Зібертом.

Варто зазначити, що поєдинок у Більбао може дозволити чинним переможцям турніру гарантувати собі місце в плейоф за два тури до фінішу основного етапу.

Атлетік Більбао: Сімон — Аресо, Вівіан, Берчіче, Бойро — Хаурегісар, Руїс де Галаррета — Беренгер, Сансет, Вільямс — Гурусета

Запасні: Сантос, Паділья, Лекуе, Горосабель, Де Луїс, Гомес, Рего, Санчес, Весга, Серрано, Єрро, Вільямс

ПСЖ: Сафонов — Заїр-Емері, Маркіньйос, Пачо, Мендеш — Невеш, Феррейра, Руїс — Баркола, Маюлю, Кварацхелія

Запасні: Джеймс, Беллуччі Марін, Забарний, Дуе, Кан Ін, Нджанту Мбіча, Мбає, Рамуш