Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 грудня 2025 року.

Дортмундська Боруссія у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти норвезького Буде/Глімт на власному полі (2:2).

Команда Ніко Ковача забила швидкий м’яч, але суперники гру не відпустили на незадовго до перерви зрівняли рахунок.

Після цього колектив К’єтіля Кнудсена повторив ту саму помилку із швидким пропущеним голом і в другому таймі, але так само наприкінці гри зумів її виправити.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Буде/Глімт у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Боруссія Дортмунд — Буде/Глімт 2:2

Голи: Брандт, 18, 51 — Алісамі, 42, Гауге, 75

Боруссія Дортмунд: Кобель — Ансельміно (Джан, 76), Антон (Джонатан Свенссон, 33), Шлоттербек — Коуту (Р'єрсон, 76), Нмеча, Беллінгем, Бенсебаїні — Брандт, Баєр (Адеємі, 68) — Сілва (Ядалі Гірассі, 68)

Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Алісамі (Нільсен, 68), Бйоркан — Ев'єн, Берг, Фет (Сальтнес, 46) — Бломберг (Гелмерсен, 68), Гег (Йоргенсен, 68), Гауге

Попередження: Адеємі