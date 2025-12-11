Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 10 грудня 2025 року.
Боруссія Дортмунд — Буде/Глімт, Getty Images
11 грудня 2025, 10:24
Дортмундська Боруссія у матчі шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА зіграла внічию проти норвезького Буде/Глімт на власному полі (2:2).
Команда Ніко Ковача забила швидкий м’яч, але суперники гру не відпустили на незадовго до перерви зрівняли рахунок.
Після цього колектив К’єтіля Кнудсена повторив ту саму помилку із швидким пропущеним голом і в другому таймі, але так само наприкінці гри зумів її виправити.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Боруссія Дортмунд — Буде/Глімт у рамках шостого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Боруссія Дортмунд — Буде/Глімт 2:2
Голи: Брандт, 18, 51 — Алісамі, 42, Гауге, 75
Боруссія Дортмунд: Кобель — Ансельміно (Джан, 76), Антон (Джонатан Свенссон, 33), Шлоттербек — Коуту (Р'єрсон, 76), Нмеча, Беллінгем, Бенсебаїні — Брандт, Баєр (Адеємі, 68) — Сілва (Ядалі Гірассі, 68)
Буде/Глімт: Хайкін — Шевольд, Бйортуфт, Алісамі (Нільсен, 68), Бйоркан — Ев'єн, Берг, Фет (Сальтнес, 46) — Бломберг (Гелмерсен, 68), Гег (Йоргенсен, 68), Гауге
Попередження: Адеємі