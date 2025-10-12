Англія

Хасан Четінкая заявив, що лісабонський клуб вів переговори з Манчестер Юнайтед і навіть пропонував нападника Реалу, попри домовленість із Арсеналом.

Агент шведського нападника Арсенала Віктора Йокереса, Хасан Четінкая, розповів деталі складної літньої трансферної історії, пов’язаної з переходом гравця зі Спортінга. За його словами, португальський клуб вів переговори з іншими командами, не погоджуючи дії з представниками футболіста.

"Керівництво Спортінга уклало угоду з Манчестер Юнайтед за нашою спиною — і в цьому була проблема. Юнайтед запропонував вищу суму за трансфер. Якби Угу Віана все ще працював у Спортінгу, угода була б оформлена за годину. Все було прописано, але у нас не було часу починати юридичний процес", — розповів Четінкая в інтерв’ю SportsMole.

Агент також згадав, що лісабонці намагалися запропонувати нападника іншим клубам:

"Вони пропонували його Реалу, влаштовували заголовки з Мадридом і навіть з Юнайтед, але з найпершого дня ми мали зобов’язання перед Арсеналом".

У підсумку саме лондонський клуб зміг оформити трансфер Йокереса.