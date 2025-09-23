Інше

Форвард Арсеналу відзначений за 63 голи у сезоні-2024/25.

У Парижі на церемонії вручення Золотого м’яча відбулося нагородження найкращих нападників сезону. Трофей імені Герда Мюллера серед чоловіків здобув нападник Арсеналу Віктор Йокерес.

Шведський форвард провів блискучий сезон у складі лісабонського Спортінга, за який відзначився 54 голами. Ще 9 м’ячів він забив у матчах за збірну Швеції, довівши свій загальний результат до 63 голів.

Це другий показник результативності за всю історію вручення цієї нагороди. Рекорд належить Роберту Левандовські, який у сезоні-2020/21 забив 69 м’ячів.

Серед жінок переможницею стала форвардка збірної Польщі та Барселони Єва Пайор.