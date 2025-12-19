Ліга конференцій

Владислав Кабаєв поділився своїми думками після гри з Ноа.

Вінгер київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував перемогу "біло-синіх" у матчі Ліги конференцій проти Ноа (2:0), у якому він відзначився голом.

"Кожна перемога додає і впевненості, і хорошого настрою. З ким би ми не грали, маємо розуміти, що Динамо – це бренд українського футболу. Тим паче зараз, коли в країні війна, люди дивляться на нас незалежно від турнірного становища. Тому ми повинні перемагати й показувати якісну гру.

Останні місяці в нас був негативний досвід. Було багато критики — і вона була обґрунтованою, бо не було результату ані в чемпіонаті, ані в єврокубках. Усі розуміли, що зараз буде відпустка, але ніхто не приїхав сюди з чемоданним настроєм. Усі віддавалися грі. У нас була розмова з тренерським штабом, з керівництвом – вони вірили в нас і налаштовували на перемогу. Ми хотіли закінчити рік із позитивом – і це вдалося.

Зараз можна багато про що говорити, але, як кажуть, після бійки кулаками не махають. Так, ми були близько, але, на мою думку, ми трохи пізно включилися. Це трапляється і в Україні, і в єврокубках. Грати на два фронти дуже важко, але водночас це також кайф. Хотілося, щоб у нас була євровесна. Не хочеться зараз казати якісь гучні слова про наступний рік, давайте ще доживемо, щоб вийти туди... Звісно, десь воно було близько біля нас, але, як на мене, ми додаємо – і якість гри в нас інша зараз, і вимоги від тренера. Попереду збори в Туреччині, тож є над чим працювати, будемо більше знайомитися з тренерськими вимогами. Думаю, що в нас буде все добре в майбутньому.

Ігор Володимирович багато працював із молоддю, він добре знає можливості цих хлопців. Осипенко, який сьогодні не вийшов, Захарченко добре себе проявляє, Редушко – це майбутнє Динамо. Видно, що вони не бояться грати на такому рівні. Той же Пономаренко – три матчі, три голи за дорослу команду. Це багато про що говорить на такому рівні. Тож можу побажати лише удачі їм у подальшому.

Я не можу сказати, що я якийсь старий, але для нас, старших гравців, це теж плюс – ти не можеш розслабитися, бо тебе постійно підтискають. Це Динамо, і тут не буде такого, що будеш сидіти два-три роки й чекати свого шансу. Гратиме той, хто сильніший – незалежно від віку, 18 йому років чи 30. Зараз для мене багато нового в плані вимог тренера, молодь же працювала з ним тривалий час. І якщо Ігор Володимирович залучає їх, значить вони заслуговують на це.

Якщо зараз у будь-кого запитати, чи чекав він відпустку, відповідь буде очевидною. Ми постійно в дорозі, багато матчів, мало бачиш дітей, сім’ю. Зараз є можливість два-три тижні перепочити, побути без мʼяча. Я бачу хлопців і тренерський штаб частіше, ніж власних дітей. Тож зараз є час насолодитися цим.

Ще не думав, куди вирушимо у відпустку. Можливо, поїдемо в Буковель, оскільки там хороша атмосфера для дітей створена, а так планую бути в Одесі у батьків, давно їх не бачив. А там уже будемо дивитися, яка ситуація зі світлом – можливо, і до Києва повернуся", — наводить слова Кабаєва прес-служба клубу.

