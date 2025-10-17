Англія

Головний тренер канонірів заявив, що не стурбований шестиматчевою сухою серією нападника, але нагадав про високі вимоги до гравців топ-клубу.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета виступив із попередженням на адресу нападника Віктора Йокереса, наголосивши на величезному тиску, з яким стикаються гравці на Емірейтс.

​Незважаючи на шестиматчеву безгольову серію шведського форварда, який до цього блискуче виступав за лісабонський Спортінг, Артета запевнив, що не хвилюється з цього приводу.

Водночас іспанський фахівець чітко дав зрозуміти, які очікування покладаються на гравця, що носить футболку з 9-м номером в Арсеналі. ​

"Якщо ви не можете впоратися з тиском, граючи за цей клуб, вам потрібно йти в інше місце", — заявив Артета, підкреслюючи психологічну стійкість як одну з ключових вимог до своїх футболістів.

Йокерес приєднався до Арсеналу цього літа за 63,5 мільйона євро. На цей момент у нього три влучних постріла у всіх турнірах.