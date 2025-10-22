Ліга чемпіонів

Форвард "канонірів" поділився своїми думками після гри з "матрацниками".

Нападник Арсеналу Віктор Йокерес прокоментував перемогу своєї команди у матчі основного етапу Ліги чемпіонів проти Атлетіко (4:0), у якому він оформив дубль.

"Думаю, ми завжди продовжуємо йти вперед. Ми правильно діємо, коли обороняємося, а коли з’являються шанси, ми дуже сильні в їх реалізації. Сьогодні ми зробили це дуже добре.

Звичайно, дуже задоволений. Ми чудово розпочали і продовжували в тому ж темпі. Звісно, у них були хороші моменти під час гри, але загалом ми контролювали хід матчу. Очевидно, що коли ми забиваємо чотири голи і знову не пропускаємо, це показує, що ми дуже добре зіграли.

Обидва мої голи були чудові. Я трохи сумнівався, чи не перебував у положенні поза грою під час першого голу, можливо, тому я більше зосередився на другому.

Найкращий гравець матчу? Це — винагорода для команди, але, звісно, і для мене теж. Я завжди стараюся робити максимум, працюю важко і намагаюся приносити користь у різних аспектах. Результат прийде рано чи пізно.

Ми хочемо добре грати і вигравати матчі. Попереду довга дорога і багато ігор. Ми будемо проходити її матч за матчем, навіть якщо це звучить нудно, але саме так і є", — наводить слова Йокереса прес-служба УЄФА.

