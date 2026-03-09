Італія

Туринський клуб планує продовжити угоду з півзахисником до 2030 року.

Ювентус найближчим часом планує розпочати переговори щодо продовження контракту з півзахисником Кефреном Тюрамом.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, керівництво туринського клубу має намір зустрітися з агентом футболіста Мейссою Н’Діайє протягом найближчих тижнів. Під час перемовин сторони обговорять нову угоду, яка може діяти до літа 2030 року. Його чинна угода діє до 2029 року.

Повідомляється, що Ювентус готовий запропонувати гравцеві покращені фінансові умови, щоб закріпити його в команді на довгострокову перспективу.

Водночас інтерес до французького хавбека проявляють і клуби Англійської Прем’єр-ліги — щонайменше три команди уважно стежать за його ситуацією. Попри це, у Турині розраховують зберегти одного з ключових футболістів у складі.

У поточному сезоні хавбек провів 36 матчів у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та чотирма асистами.