Україна

Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Поліссям.

Напередодні київське Динамо здолало житомирське Полісся в гостьовому поєдинку дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Богдан Редушко прокоментував виступ власної команди.

"Завжди установка від тренера діяти сміливіше в нас була, але в деяких іграх трошки, може, упевненості не було. Тому вже сьогодні більше включався на атаку — пробивав, подавав. Тому з кожною грою набираєшся досвіду та приходить упевненість.

У кожній грі також є й така установка, що флангові півзахисники діють і на атаку, і на захист. Я допомагав у цьому матчі спочатку Караваєву, потім Тимчику, тож без цього ніяк. Також багато підказок було збоку Караваєва, тому трохи легше було.

Я точно не в шоці від виступу Пономаренка, тому що я знаю, що він може забивати, і забивати багато. Але це його робота. Тому він молодець, добре її виконує, і його м'ячі приносять нам результат.

Тож так, молодець, але перехвалювати теж не треба, щоб у нього далі йшло, і приносило нам забиті м'ячі", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо проведе домашнє столичне дербі проти Оболоні.