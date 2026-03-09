Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Поліссям.
Богдан Редушко, фото ФК Динамо Київ
09 березня 2026, 08:55
Напередодні київське Динамо здолало житомирське Полісся в гостьовому поєдинку дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.
Полісся — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу
Після завершення гри нападник "біло-синіх" Богдан Редушко прокоментував виступ власної команди.
"Завжди установка від тренера діяти сміливіше в нас була, але в деяких іграх трошки, може, упевненості не було. Тому вже сьогодні більше включався на атаку — пробивав, подавав. Тому з кожною грою набираєшся досвіду та приходить упевненість.
У кожній грі також є й така установка, що флангові півзахисники діють і на атаку, і на захист. Я допомагав у цьому матчі спочатку Караваєву, потім Тимчику, тож без цього ніяк. Також багато підказок було збоку Караваєва, тому трохи легше було.
Я точно не в шоці від виступу Пономаренка, тому що я знаю, що він може забивати, і забивати багато. Але це його робота. Тому він молодець, добре її виконує, і його м'ячі приносять нам результат.
Тож так, молодець, але перехвалювати теж не треба, щоб у нього далі йшло, і приносило нам забиті м'ячі", — заявив український виконавець.
У наступному турі київське Динамо проведе домашнє столичне дербі проти Оболоні.