Україна

Голкіпер Динамо Київ прокоментував перемогу над Поліссям.

Напередодні київське Динамо здолало житомирське Полісся в гостьовому поєдинку дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри воротар "біло-синіх" Руслан Нещерет прокоментував виступ власної команди.

"Було важко, ми дуже виснажились. Вважаю, перемогли на характері, тому що перший тайм дався непросто. Ми пропустили гол, його скасували, потім Полісся реалізувало пенальті.

Вважаю, що команда дуже добре себе проявила, ми не зупинялись, нарощували темп. Хтось може сказати, що наші голи були випадковими, але футбол складається саме з таких епізодів.

Коли ми грали з ними в першому колі, вони також дуже активно почали й навіть забили першими. Тому ми цього очікували. Але, повторюсь, наша команда діяла дуже компактно й злагоджено, і це дало результат.

Я на не звернув уваги на те, що завершилась суха серія, тому що для мене головне — перемога команди. А такі серії — це просто приємний бонус. Сьогодні для мене було важливо виграти навіть якби при цьому пропустив два чи три м’ячі.

Якщо чесно, той епізод із пропущеним голом був трохи незрозумілий. Мені здалось, що м’яч Коробову влучив у плече. Але, знаєте, такі моменти, навпаки, додають мотивації, щоб більше тиснути, розкривати оборону суперника. Добре, що нам удалось забити у роздягальню, бо інакше в другому таймі нам могло бути складніше.

Я завжди абстрагуюсь від тиску трибун. Не слухаю, що там свистять чи кричать. Я зосереджений на грі й роблю все, щоб допомогти команді перемогти.

Пономаренко молодець. Ми дуже раді, що він забиває, тому що це полегшує роботу всій команді, зокрема й захисту. Коли нападник може реалізувати навіть напівмомент — це дуже важливо. Звісно, ми його привітали й хочемо, щоб він продовжував у тому ж дусі, не зупинявся. У нього все буде добре.

Можливо, повітряна тривога наприкінці нас трохи збила. Але що ми можемо зробити — такі обставини. Ми вже під кінець гри відчули азарт, а тут тривога. Можливо, це трохи порушило ритм, але добре, що ми витримали й змогли довести матч до перемоги.

Уже завтра будемо готуватись і налаштовуватись на наступну гру — дербі проти Оболоні", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо проведе домашнє столичне дербі проти Оболоні.