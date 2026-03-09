Іспанія

Мадридський клуб близький до продовження співпраці з Emirates і веде переговори з Adidas та HP.

Мадридський Реал має намір значно збільшити доходи від спонсорських контрактів, пов’язаних з ігровою формою. Керівництво клубу розраховує довести річний прибуток від реклами на футболках приблизно до 300 мільйонів євро.

За інформацією іспанських медіа, мадридці близькі до продовження угоди з авіакомпанією Emirates до 2031 року. Спонсор співпрацює з клубом з 2013 року, і відтоді його логотип розміщується на передній частині футболки команди.

Паралельно клуб веде переговори щодо продовження партнерств із виробником екіпірування Adidas та технологічною компанією HP. У Реалі сподіваються, що нові або оновлені угоди дозволять суттєво збільшити доходи від комерційних прав.

Наразі мадридський клуб отримує приблизно 260 мільйонів євро на рік від спонсорів, чиї логотипи розміщені на формі. Для порівняння, Манчестер Юнайтед заробляє на цьому близько 200 мільйонів, а Барселона — приблизно 183 мільйони євро.