Півзахисник не виключає зміни клубу під час літнього трансферного вікна.

Півзахисник Тоттенгема Хаві Сімонс може змінити клуб уже найближчого літа.

За інформацією журналіста Ніколо Скіри, існує ймовірність, що нідерландський футболіст покине лондонську команду після завершення поточного сезону. Остаточне рішення щодо майбутнього гравця можуть ухвалити під час літнього трансферного вікна.

Сімонс приєднався до Тоттенгема влітку 2026 року. Англійський клуб придбав хавбека у німецького Лейпцига приблизно за 60 мільйонів євро.

У поточному сезоні Хаві Сімонс провів за Тоттенгем 36 матчів в усіх турнірах, у яких забив три голи та віддав шість асистів.

