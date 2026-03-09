Україна

Форвард Динамо Київ прокоментував перемогу над Поліссям.

Напередодні київське Динамо здолало житомирське Полісся в гостьовому поєдинку дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Полісся — Динамо 1:2 Відео голів та огляд матчу

Після завершення гри нападник "біло-синіх" Матвій Пономаренко прокоментував виступ власної команди.

"Неймовірні емоції, тому що це була дуже складна гра, я вважаю. Усі на неї налаштовувалися, тому зараз неймовірні емоції. Ви бачили переживання вже наприкінці, після тривоги. Вона трішки збила ритм, але це була дуже-дуже важлива гра для нас та для тренерського штабу.

Чудово, що перемогли. Із гарним настроєм рухаємось далі. Це вже шоста перемога поспіль.

Поки що задоволений, тому що вдається забивати голи. Я чудово почуваюсь. Як я казав, я поставив перед собою ціль, і потрохи до неї рухаюсь. Я вже на відстані одного голу від лідерів, тому не зупиняюсь. Попереду ще багато матчів, де потрібно наздоганяти й переганяти.

Я дуже вмотивований, щоб стати найкращим бомбардиром чемпіонату. Тому рухаємось далі. Дякую команді, що підтримують та вірять. Я стараюсь віддячувати їм.

Бачите, така доля нападника, можна не реалізувати якийсь очевидний момент. Але я не скажу, що там був прямо легкий момент: і м’яч було важко видно, і він летів після рикошету. Тому я не сказав би, що там було дуже легко забити.

Але я проаналізував усе, побачив, як грають захисники, і не зупинився на тому, що не забив, не розчарувався. Я знав, що ще будуть моменти, й потрібно буде допомагати команді забивати. Так сталось, що забив два голи, й вони стали переможними. Тому я дуже-дуже задоволений тим, що приніс команді три залікові бали.

Звичайно, можливо, і для Коробова, у якого нещодавно був день народження, але я сказав би, що для всієї команди. Він молодець і чудово зіграв сьогодні. Не скажу, що він винен в епізоді з призначеним пенальті. Це був ігровий момент, тому ніхто не буде казати йому щось. Я вважаю, що він дійсно добре зіграв сьогодні. Я йому казав, щоб він старався більше прострілювати, тому що в суперників є зони. Він сьогодні молодець.

Я вважаю, що це був матч за шість очок. Він був принциповим для нас. Ми дуже на нього налаштовувались, тому що знали, що Полісся — хороша команда, вони в минулому турі перемогли ЛНЗ. Це хороша, амбітна команда, але ми знаємо, чого прагнемо, тому маємо перемагати в таких матчах", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо проведе домашнє столичне дербі проти Оболоні.