Іспанія

Іспанський захисник віддав результативну передачу у матчі чемпіонату Іспанії у 36 років.

Севілья поділила очки з Райо Вальєкано у матчі 27-го туру іспанської Ла Ліги. Поєдинок завершився внічию з рахунком 1:1.

Господарі відкрили рахунок уже на 13-й хвилині зустрічі. Нападник Акор Адамс відзначився після результативної передачі від досвідченого захисника Сесара Аспілікуети.

Цей асист дозволив Аспілікуеті встановити цікаве досягнення. У віці 36 років і 192 днів він став третім найстаршим гравцем Севільї у XXI столітті, який віддав гольову передачу в матчі Ла Ліги.

Старшими за нього серед гравців андалусійського клубу, які відзначалися асистами у чемпіонаті Іспанії, залишаються лише Хесус Навас — 38 років і 172 дні — та Алексіс Санчес, який зробив результативну передачу у віці 36 років і 267 днів.