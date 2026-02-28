Італія

Німець може перейти влітку як вільний агент. Ювентус і Мілан також цікавляться хавбеком.

Інтер розпочав перемовини з центральним півзахисником Баварії Леоном Горецкою щодо можливого переходу на правах вільного агента цього літа. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Контракт 31-річного німця з мюнхенським клубом спливає наприкінці сезону, і Баварія вирішила не продовжувати співпрацю. Таким чином Горецка стане одним із найпривабливіших гравців на ринку вільних агентів.

Інтер уважно стежить за ситуацією та вже провів попередні консультації з оточенням футболіста, оцінюючи можливість його підписання без трансферної компенсації. У міланському клубі розглядають досвідченого хавбека як варіант підсилення середньої лінії напередодні нового сезону.

Втім, як зазначає джерело, конкуренція за Горецку буде серйозною. На гравця претендують клуби Прем’єр-ліги, а також інтерес до нього проявляють Ювентус і Мілан. Очікується, що боротьба за підписання німця активізується найближчими місяцями.

У поточному сезоні Горецка залишається важливою частиною ротації Баварії, однак його майбутнє, схоже, вже пов’язане з новим викликом за межами Бундесліги. У цій кампанії на його рахунку 31 матч (1456 хвилин), 2 голи та 4 попередження.