Англія

Нападник Лідса забив у шостому матчі чемпіонату поспіль, перевершивши найкращу гольову серію Гаррі Кейна за всю його кар'єру в Прем'єр-лізі.

Форвард Лідс Юнайтед Домінік Калверт-Льюїн став автором унікального досягнення в англійській Прем'єр-лізі. У недільному матчі проти Сандерленда (1:1) англієць забив рятівний гол, який не лише приніс його команді нічию, а й вписав його ім'я в історію ліги поруч із найвидатнішими бомбардирами.

Перехід з Евертона до Лідса влітку 2025 року став для Домініка справжнім «ковтком свіжого повітря. Після кількох сезонів, затьмарених травмами в складі ірисок, нападник нарешті повернув собі оптимальні кондиції.

Наразі статистика Калверт-Льюїна вражає: 8 голів у поточному сезоні АПЛ; Статус одного з найефективніших англійських форвардів прямо зараз; Ключова роль у боротьбі Лідса за високі місця в турнірній таблиці.

Калверт-Льюїн зумів зробити те, чого так і не зміг досягти Гаррі Кейн за багато років виступів у складі Тоттенгема. Легендарний екс-капітан шпор Гаррі Кейн двічі за свою кар'єру видавав серії з п'яти результативних матчів поспіль, проте позначка у шість ігор так і залишилася для нього недосяжною.

Така стабільність 28-річного форварда змусила англійську пресу говорити про його можливе повернення до лав національної збірної. З огляду на те, що Томас Тухель шукає варіанти для підсилення атаки перед ЧС-2026, Калверт-Льюїн із його антропометричними даними та поточною реалізацією стає серйозним конкурентом для Оллі Воткінса та інших претендентів на роль дублера Гаррі Кейна.

Сам Домінік після матчу зазначив, що зараз насолоджується футболом і відчуває повну довіру тренерського штабу Лідса, що і дозволяє йому демонструвати таку результативну гру.

Нагадаємо, рекордсменом англійської Прем'єр-ліги за кількістю матчів поспіль, у яких вдалося забити гол, є Джеймі Варді. У легендарному для Лестера сезоні 2015/16 нападник забивав у 11 матчах поспіль.