Іспанія

Жоау Канселу переконав Гансі Фліка після яскравого матчу з Леванте.

Крайній захисник Барселони Алехандро Бальде більше не є безальтернативним гравцем стартового складу. Про це повідомляє Diario SPORT.

За інформацією джерела, впевнений виступ Жоау Канселу у матчі проти Леванте суттєво змінив ставлення головного тренера Гансі Фліка до португальця. Раніше іспанські медіа писали, що наставник не повністю довіряє Канселу, однак після його гри з результативними діями ситуація кардинально змінилася.

У поєдинку з Леванте Канселу продемонстрував універсальність, ефективно діючи як в обороні, так і в атаці, що дозволило йому зміцнити свої позиції в команді.

Очікується, що тепер на лівому фланзі оборони Барселони відбуватиметься ротація. За місце в основі конкуруватимуть Жоау Канселу, Алехандро Бальде та Жерар Мартін.