Ліга чемпіонів

равець Бенфіки не виключає здійснення юридичних кроків проти зірок Реала Мадрид після скандалу з расистськими звинуваченнями.

Вінгер Бенфіки Джанлука Престіанні розглядає можливість подання кримінальної скарги через ситуацію, що виникла після расистських звинувачень у першому матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

За інформацією джерела, футболіст вивчає варіант подання позову про наклеп проти Вінісіуса Жуніора та Кіліана Мбаппе. У таборі гравця вважають, що його імідж і репутація зазнали серйозної шкоди на тлі резонансної справи.

Престіанні, який уже отримав тимчасове відсторонення та пропустить матч-відповідь проти Реала, також розглядає можливість звернення до УЄФА та ФІФА, а також до органів кримінальної юстиції Португалії.

Наразі жодної офіційної скарги не подано, однак оточення футболіста серйозно вивчає всі юридичні механізми захисту. Ситуація продовжує набирати обертів на тлі розслідування, яке триває під егідою УЄФА.