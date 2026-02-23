Іспанія

Господарі врятувалися завдяки голу на 89-й хвилині, коли Ваната і Циганкова вже було замінено.

Жирона не змогла втримати переможний рахунок у виїзному поєдинку 25-го туру іспанської Ла Ліги проти Алавеса. Команда українців Віктора Циганкова та Владислава Ваната зіграла внічию 2:2, пропустивши вирішальний м’яч наприкінці зустрічі.

Господарі відкрили рахунок уже на 5-й хвилині. Лукас Боє замкнув простріл Юссефа Енрікеса та з близької відстані проштовхнув м’яч у сітку воріт Пауло Гассаніги.

Жирона відповіла на 31-й хвилині. Після подачі з кутового та скидки Акселя Вітселя Владислав Ванат з кількох метрів переправив м’яч у нижній кут — 1:1. У другому таймі гості перехопили ініціативу, і на 73-й хвилині Віктор Циганков вивів свою команду вперед, точно пробивши лівою ногою після передачі Аззедіна Унахі.

Здавалося, що три очки поїдуть до Жирони, однак наприкінці матчу Алавес урятувався. На 89-й хвилині Лукас Боє оформив дубль, головою замкнувши навіс Віктора Паради. Примітно, що на той момент і Ванат, і Циганков уже були замінені.

У підсумку — бойова нічия, яка залишила обидві команди без максимального результату.

Алавес — Жирона 2:2

Голи: Боє, 5, 89 - Ванат, 31 Циганков, 73

Алавес: Сівера — Отто, Теналья, Парада — Перес (Суарес, 77), Ібаньєс (Калебе, 77), Бланко (Маньяс, 88), Енрікес — Мартінес, Боє, Аленья (Гевара, 88)

Жирона: Гассаніга — Рінкон, Рейс, Блінд, Мартін (Бельтран, 61) — Циганков (Стуані, 85), Лемар (Ечеверрі, 61), Вітсель, Мартін (Бельтран, 61), Хіль (Франсес, 84) — Ванат (Унахі, 68)

Попередження: Мартінес, Енрікес — Ечеверрі, Бельтран