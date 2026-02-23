Англія

40-річний хавбек Брайтона провів 654-й матч у Прем’єр-лізі та став рекордсменом турніру.

Півзахисник Брайтона Джеймс Мілнер поділився емоціями після того, як встановив рекорд за кількістю проведених матчів в англійській Прем’єр-лізі.

Ювілейною для 40-річного англійця стала гра 27-го туру проти Брентфорда, у якій він вийшов у стартовому складі. Цей поєдинок став для Мілнера 654-м в АПЛ — абсолютний рекорд в історії турніру.

Після матчу ветеран розповів, що допомогло йому так довго залишатися на найвищому рівні.

"Що підживлювало мою кар'єру? Це прагнення та жага до успіху. Ти хочеш бути кращим кожен день, будь то гра чи тренування.

Мене оточують молоді хлопці – я хочу зробити свій внесок у їхню кар'єру, підштовхнути їх і допомогти їм якнайшвидше досягти найвищого рівня.

Саме для цього тут я. Сподіваюся, в останніх кількох іграх я довів, що все ще можу приносити користь на полі. Я радий бути частиною цього – у нашій роздягальні неймовірні люди.

Хто знає, скільки ще я гратиму? У футболі все швидко змінюється. Я продовжуватиму рухатися вперед – подивимося, до чого це приведе", — зазначив Мілнер.

У поточному сезоні Джеймс Мілнер відіграв за Брайтон 18 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу.