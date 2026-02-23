Іспанія

Мадридці очікують відходу Алаби та Рюдігера і вже визначили трансферні цілі.

Реал Мадрид планує активну роботу на літньому трансферному ринку, зосередившись насамперед на підсиленні лінії оборони. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, у мадридському клубі очікують, що Давід Алаба залишить команду після завершення сезону.

Також невизначеним залишається майбутнє Антоніо Рюдігера. Хоча його відхід не є остаточно вирішеним, німець може змінити ситуацію на свою користь і розраховувати на продовження контракту ще на один рік.

Серед потенційних новачків мадридці активно стежать за захисником Боруссії Дортмунд Ніко Шлоттербеком, який наразі є пріоритетною кандидатурою для посилення центру оборони.

Окрім цього, Реал розглядає можливість повернення свого вихованця Хакобо Рамона, який нині виступає за Комо. Минулого року мадридський клуб продав його за 2,5 мільйона євро, але зберіг право зворотного викупу за 8 мільйонів, яким може скористатися вже цього літа.