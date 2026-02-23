Італія

Єдиний гол Мойзе Кіна дозволив "Віолі" набрати три очки проти прямого конкурента.

Фіорентина здобула стратегічно важливу перемогу над Пізою у матчі 26-го туру італійської Серії А. Команда з Флоренції мінімально переграла прямого конкурента в боротьбі за виживання та завдяки цьому залишила зону вильоту.

Єдиний м’яч у зустрічі було забито вже на 13-й хвилині. Після швидкої атаки господарів Мойзе Кін опинився у вигідній позиції та точним ударом переграв воротаря гостей Ніколаса, принісши своїй команді перевагу, яка зрештою стала вирішальною.

Надалі Фіорентина намагалася діяти більш обережно, контролюючи перебіг поєдинку. Піза більше володіла м’ячем у другому таймі, однак оборона господарів на чолі з Давідом де Хеа діяла надійно. Гості так і не зуміли створити достатньо моментів, аби відновити паритет.

У підсумку команда з Флоренції втримала мінімальну перевагу та здобула надважливі три очки у боротьбі за збереження прописки в еліті.

Фіорентина - Піза 1:0

Гол: Кін, 13

Фіорентина: де Хеа — Додо (Комуццо, 78), Понграчич, Раньєрі, Парізі — Ндур, Фаджолі (Фаббіан, 88), Брешіаніні — Гаррісон, Кін (Пікколі, 85), Соломон (Фацціні, 78)

Піза: Ніколас — Канестреллі, Караччоло, Божинов — Туре (Куадрадо, 68), Марін, Лойола (Дуросінмі, 46), Ангорі — Морео (Піччініні, 76), Ілінг-Джуніор (Ебішер, 46) — Стоїлькович (Мейстер, 46)

Попередження: Додо, Фаббіан, Фацціні — Караччоло, Марін, Куадрадо