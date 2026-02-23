Англія

Надважка перемога "червоних".

Півзахисник Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер висловився після переможного матчу проти Ноттінгем Форест (1:0) в рамках 27-го туру АПЛ.

«М'яч потрапив мені в спину та в лікоть. Я розумію правила, але якщо ви знаєтеся на футболі, то цей гол повинен був бути зарахований.

Я сказав Юго Екітіке, що ми заб'ємо, і через одну чи дві хвилини це сталося. Радий, що це зробив я.

Зараз мені не дуже приємно, але такою є реальність. ВАР – хороший інструмент, якщо подивитися на помилки, яких припускалися судді. Нам потрібно витратити ці кілька секунд чи хвилин, бо так краще для футболу.

У першому таймі ми зіграли не найкращим чином: позиції, пресинг, інтенсивність. Це не відповідало нашим стандартам. Не назвав би другий тайм добрим, але ми зіграли краще, ніж у першій половині.

Ми знали, що це буде важкий матч, тому що суперник сильний на стандартах і у них чудовий склад. Приїжджати сюди завжди важко», – сказав Мак Аллістер.

Наразі Ліверпуль посідає 6 місце в АПЛ, набравши 45 очок (стільки ж у Челсі та Манчестер Юнайтед).