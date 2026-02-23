Іспанія

Український форвард зрівняв рахунок на 31-й хвилині матчу 25-го туру Ла Ліги.

Український нападник Жирони Владислав Ванат відзначився забитим м’ячем у матчі 25-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

На 31-й хвилині зустрічі форвард замкнув передачу після розіграшу кутового та відправив м’яч у сітку з близької відстані правою ногою, зрівнявши рахунок — 1:1.

Асист у цьому епізоді записав на свій рахунок Аксель Вітсель.

ВІДЕО ГОЛА ВЛАДИСЛАВА ВАНАТ:

У поточному сезоні Владислав Ванат провів за Жирону 31 матч, забив 12 голів та віддав 4 результативні передачі.