Англія

Півзахисник Манчестер Юнайтед планує продовжити кар’єру в іншому місці.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Каземіро не має наміру повертатися до чемпіонату Бразилії після завершення угоди з англійським клубом.

Про це розповів спортивний директор Сан-Паулу Руй Коста, зазначивши, що один із лідерів команди контактував із футболістом. За його словами, бразилець одразу дав зрозуміти, що хоче залишитися за кордоном і не планує повертатися на батьківщину. Також функціонер підкреслив, що Сан-Паулу не робив жодних офіційних пропозицій щодо трансферу Каземіро і наразі не бачить сенсу ініціювати такі переговори.

Чинний контракт 33-річного хавбека з Манчестер Юнайтед завершується після поточного сезону АПЛ. Раніше клуб підтвердив, що не буде продовжувати співпрацю з гравцем.

У нинішній кампанії Каземіро провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив п’ять м’ячів та віддав дві результативні передачі.