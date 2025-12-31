Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 30 грудня 2025 року.

Лондонський Арсенал у домашньому матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги обіграв бірмінгемську Астон Віллу (4:1).

Команда Унаї Емері в першому таймі мала пару непоганих моментів під час контратак, але так їх і не використала.

Після чого "леви" провалили початок другої половини гри й отримали в підсумку розгром із голом Воткінса в компенсований час у якості втішного бонусу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Астон Вілла у рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Арсенал — Астон Вілла 4:1

Голи: Габріел, 48, Субіменді, 52, Троссар, 69, Жезус, 78 — Воткінс, 90+4

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Габріел (Льюїс-Скеллі, 77), Інкап’є — Едегор, Субіменді, Меріно (Нергор, 73) — Сака (Мадуеке, 83), Йокерес (Жезус, 78), Троссар.

Астон Вілла: Мартінес — Богард, Лінделеф, Конса, Дінь — Онана (Макгінн, 46), Тілеманс (Геммінгс, 82) — Санчо (Гарсія, 61), Буендія (Мален, 61), Роджерс (Джимо-Алоба, 82) — Воткінс.

Попередження: Меріно, Жезус — Роджерс, Богард, Воткінс