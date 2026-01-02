Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 січня 2026 року.

Манчестер Сіті у гостьовому матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги зіграв унічию проти Сандерленда (0:0).

Команда Хосепа Гвардіоли провела невпевнений перший тайм у атакувальному плані та мала кілька небезпечних моментів біля власних воріт.

Однак після перерви "містяни" вже домінували, проте так і не змогли розкрити чужий захист.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сандерленд — Манчестер Сіті у рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Сандерленд — Манчестер Сіті 0:0

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Альдерете, Циркін — Джака, Гертрейда — Маєнда, Ле Фе, Адінгра (Мандл, 72) — Броббі (Іcідор, 58)

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Аке, О'Райлі (Гвардіол, 57) — Сілва (Рейндерс, 86), Гонсалес (Родрі, 46), Фоден — Савіньйо (Доку, 52), Шеркі — Голанд

Попередження: Адінгра — Аке