Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 1 січня 2026 року.
Сандерленд — Манчестер Сіті, Getty Images
02 січня 2026, 07:30
Манчестер Сіті у гостьовому матчі 19 туру англійської Прем'єр-ліги зіграв унічию проти Сандерленда (0:0).
Команда Хосепа Гвардіоли провела невпевнений перший тайм у атакувальному плані та мала кілька небезпечних моментів біля власних воріт.
Однак після перерви "містяни" вже домінували, проте так і не змогли розкрити чужий захист.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Сандерленд — Манчестер Сіті у рамках 19-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:
Сандерленд — Манчестер Сіті 0:0
Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Альдерете, Циркін — Джака, Гертрейда — Маєнда, Ле Фе, Адінгра (Мандл, 72) — Броббі (Іcідор, 58)
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Аке, О'Райлі (Гвардіол, 57) — Сілва (Рейндерс, 86), Гонсалес (Родрі, 46), Фоден — Савіньйо (Доку, 52), Шеркі — Голанд
Попередження: Адінгра — Аке