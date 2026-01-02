Англія

В Англії "сухо".

Ярмолюк в матчі з Тоттенгемом, Getty Images

1 січня пройшли останні матчі 19-го туру АПЛ. Сандерленд приймав Ман Сіті, а Тоттенгем гостював у Брентфорда.

Обидва матчі завершились з однаковим рахунком 0:0. Наш Єгор Ярмолюк зіграв вийшов у стартовому складі Брентфорда та був замінений на 80-й хвилині.

Після екватору чемпіонату Брентфорд на дев'ятому місці (27 очок), Тоттенгем на 12-й сходинці (26 очок).

Брентфорд — Тоттенгем 0:0

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Аєр, Коллінз, Генрі — Ярмолюк (Єнсен, 80), Гендерсон, Янельт — Льюїс-Поттер, Тьяго, Шаде (Нельсон, 80)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Спенс — Бентанкур, Палінья (Тель, 80), Грей — Кудус, Рішарлісон, Одобер (Коло Муані, 67)

Попередження: Гендерсон — Палінья, Вікаріо

Ман Сіті — другий (41 бал), Сандерленд — сьомий (29 балів).

Сандерленд — Манчестер Сіті 0:0

Сандерленд: Руфс — Г'юм, Мукіеле, Альдерете, Циркін — Джака, Гертрейда — Маєнда, Ле Фе, Адінгра (Мандл, 72) — Броббі (Іcідор, 58)

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Аке, О'Райлі (Гвардіол, 57) — Сілва (Рейндерс, 86), Гонсалес (Родрі, 46), Фоден — Савіньйо (Доку, 52), Шеркі — Голанд

Попередження: Адінгра — Аке