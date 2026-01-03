Англія

Іспанець мотивує свого футболіста.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про нападника команди Віктора Йокереса. Цитує іспанця BBC.

«Протягом найближчих п'яти років навколо нього буде багато галасу.

Від цього нікуди не подітися з першого дня, коли ти підписуєш контракт з Арсеналом як нападник під дев'ятим номером, з урахуванням його минулого та очікувань. Таке життя «дев'ятки» Арсеналу.

Коли ти одягаєш цю футболку, існують певні очікування. Він це знав і це було частиною плану. Я бачу його на тренуваннях і зборах щодня і знаю, як сильно він хоче досягти успіху.

Судячи з того, як він працює у кожному матчі, все вийде. Наразі йому не вистачає одного – забивати більше голів, але в іншому він робить все правильно», – сказав Артета.

Цього сезону Віктор Йокерес відіграв за Арсенал 22 матчі та забив сім голів.