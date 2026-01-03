Іспанець мотивує свого футболіста.
Віктор Йокерес, Getty images
03 січня 2026, 11:08
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета висловився про нападника команди Віктора Йокереса. Цитує іспанця BBC.
«Протягом найближчих п'яти років навколо нього буде багато галасу.
Від цього нікуди не подітися з першого дня, коли ти підписуєш контракт з Арсеналом як нападник під дев'ятим номером, з урахуванням його минулого та очікувань. Таке життя «дев'ятки» Арсеналу.
Коли ти одягаєш цю футболку, існують певні очікування. Він це знав і це було частиною плану. Я бачу його на тренуваннях і зборах щодня і знаю, як сильно він хоче досягти успіху.
Судячи з того, як він працює у кожному матчі, все вийде. Наразі йому не вистачає одного – забивати більше голів, але в іншому він робить все правильно», – сказав Артета.
Цього сезону Віктор Йокерес відіграв за Арсенал 22 матчі та забив сім голів.