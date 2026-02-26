Україна: Перша ліга

Півзахисники залишили одеський клуб на правах вільних агентів, команда готується до поновлення сезону під керівництвом Роман Григорчук.

Чорноморець попрощався з двома гравцями основної команди – українцем Богданом Білошевським та бразильцем Жоао Нето.

Про це повідомив офіційний сайт "моряків". Обидва футболісти залишили одеський клуб на правах вільних агентів. У клубі подякували гравцям за співпрацю та побажали успіхів у подальшій кар’єрі.

Вихованець Динамо Богдан Білошевський з перервами виступав за одеситів упродовж чотирьох сезонів. На рахунку 26-річного півзахисника 29 матчів у складі "моряків", однак результативними діями він не відзначився.

Жоао Нето приєднався до Чорноморця влітку 2024 року. 23-річний бразилець провів за основну команду лише шість поєдинків. Більшу частину часу він виступав за Чорноморець-2 у Другій лізі, де зіграв 15 матчів і забив три м’ячі.

Нагадаємо, що взимку до одеського клубу повернувся досвідчений Роман Григорчук, який має на меті вивести команду до УПЛ.

Після 18 зіграних турів Чорноморець посідає третє місце в турнірній таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 38 очок. Базова дата поновлення чемпіонату — 21 березня. У 19-му турі одесити вдома прийматимуть тарасівську ЮКСА.