Калум Макфарлейн у ролі тимчасового головного тренера лондонців може святкувати гарний здобуток.
Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images
04 січня 2026, 21:38
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Челсі 1:1
Голи: Рейндерс, 42 — Е. Фернандес, 90+4
Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунес, Діаш (Аке, 81), Гвардіол (Хусанов, 51), О’Райлі — Сілва, Родрі, Рейндерс (Доку, 70) — Шеркі, Фоден — Голанд.
Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг (Гато, 62), Чалоба, Бадьяшиль, Гюсто — Джеймс, Е. Фернандес — Естеван (Сантос, 46), Палмер, Нету — Жуан Педро (Делап, 62).
Попередження: Діаш, Нунес, Сілва — Джеймс, Делап, Е. Фернандес