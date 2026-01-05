Англія

Травми захисників змушують команду Пепа Гвардіоли розглядати трансфер англійця вже в січні.

Манчестер Сіті став одним із головних претендентів на підписання центрального захисника та капітана Крістал Пелес Марка Геї. Про це повідомляє журналіст BBC Семі Мокбел.

Інтерес "містян" до 25-річного англійця івуарійського походження суттєво зріс на тлі кадрових проблем у лінії оборони манкуніанців.

Після нічиєї з Челсі травм зазнали Йошко Гвардіол і Рубен Діаш, тоді як Джон Стоунз і надалі перебуває поза грою. У клубі очікують на результати медичного обстеження Гвардіола та Діаша, після чого буде ухвалене остаточне рішення щодо можливого трансферу Геї вже під час зимового вікна.

За інформацією джерела, інтерес Манчестер Сіті до Геї перейшов у більш активну фазу, а варіант із переходом у січні не виключається. Водночас клуб уже відкликав із оренди в Вотфорді молодого захисника Макса Аллейна, який може потрапити до заявки на найближчий матч Прем’єр-ліги проти Брайтона.

Марк Геї має 26 матчів у складі збірної Англії, а його контракт із Крістал Пелес спливає влітку цього року. Очікувалося, що футболіст залишить клуб на правах вільного агента, однак травми в Манчестер Сіті можуть змінити ситуацію.

Інтерес до захисника також виявляли Баварія, Реал Мадрид, Барселона, Інтер та Атлетіко Мадрид. Крім того, Ліверпуль залишається зацікавленим у гравцеві після невдалої спроби підписати його минулого літа. У Крістал Пелес не виключають продажу Геї вже цієї зими, щоб уникнути втрати капітана без компенсації.