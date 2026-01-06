Англія

Молодий тренер залишає клуб після серії поразок у Чемпіоншипі.

Вест Бромвіч офіційно оголосив про звільнення Раяна Мейсона з посади головного тренера команди.

34-річний фахівець очолив "дроздів" у червні 2025 року. Для Мейсона це був перший самостійний досвід роботи головним тренером після відходу з лондонського Тоттенгема, де він тривалий час працював у тренерському штабі.

West Bromwich Albion have today parted company with men’s first team Head Coach Ryan Mason. — West Bromwich Albion (@WBA) January 6, 2026

Раян Мейсон добре відомий уболівальникам як колишній півзахисник "шпор" та низки інших англійських клубів. Його ігрова кар’єра завершилася достроково у 26 років через перелом черепа, якого футболіст зазнав у січні 2017 року в матчі між Галл Сіті та Челсі.

Тренерську діяльність Мейсон розпочав у 2018 році в структурі Тоттенгема. Двічі він виконував обов’язки головного тренера першої команди, а згодом працював асистентом Анге Постекоглу.

Причиною звільнення стали незадовільні результати: Вест Бромвіч програв шість із восьми останніх матчів і наразі посідає 18-те місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу. Свій наступний поєдинок "дрозди" проведуть 11 січня проти Свонсі в рамках 1/32 фіналу Кубка Англії.