Форвард Бенфіки прокоментував скандальну історію.
Доді Лукебакіо, Getty Images
25 лютого 2026, 13:59
Останній тиждень, який минув поміж двома матчами мадридського Реала та лісабонської Бенфіки в попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, тільки й розмов було про інцидент поміж нападником "вершкових" Вінісіусом Жуніором та півзахисником "орлів" Джанлукою Престіанні під час першої гри, коли перший звинуватив другого в расистських образах.
Перед матчем-відповіддю на Сантьяго Бернабеу форвард Бенфіки Доді Лукебакіо прокоментував останні новини в цій справі.
"Це правда, що люди багато про це говорять і роблять різноманітні припущення, але зрештою ми не знаємо, що насправді було сказано.
Чи це правда, що Престіанні щось сказав, чи це просто було перебільшення з боку гравців Реала, щоб скористатися ситуацією? Я думаю, що цілком можливо, що Реал хотів скористатись цим епізодом.
Єдине, на що я сподіваюсь, це те, що всі ці підозри — це неправда. Бо якщо це виявиться правдою, я не зможу це так просто залишити.
Я проти несправедливості. А будь-яка несправедливість заслуговує на наслідки", — заявив бельгійський виконавець.
Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого, о 22:00.