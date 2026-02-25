Ліга чемпіонів

Форвард Бенфіки прокоментував скандальну історію.

Останній тиждень, який минув поміж двома матчами мадридського Реала та лісабонської Бенфіки в попередньому раунді плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА, тільки й розмов було про інцидент поміж нападником "вершкових" Вінісіусом Жуніором та півзахисником "орлів" Джанлукою Престіанні під час першої гри, коли перший звинуватив другого в расистських образах.

Перед матчем-відповіддю на Сантьяго Бернабеу форвард Бенфіки Доді Лукебакіо прокоментував останні новини в цій справі.

"Це правда, що люди багато про це говорять і роблять різноманітні припущення, але зрештою ми не знаємо, що насправді було сказано.

Чи це правда, що Престіанні щось сказав, чи це просто було перебільшення з боку гравців Реала, щоб скористатися ситуацією? Я думаю, що цілком можливо, що Реал хотів скористатись цим епізодом.

Єдине, на що я сподіваюсь, це те, що всі ці підозри — це неправда. Бо якщо це виявиться правдою, я не зможу це так просто залишити.

Я проти несправедливості. А будь-яка несправедливість заслуговує на наслідки", — заявив бельгійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та лісабонською Бенфікою відбудеться 25 лютого, о 22:00.