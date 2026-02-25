Ліга чемпіонів

Football.ua за підтримки betking пропонує кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Стадія плей-оф Ліги чемпіонів набирає обертів. Після перших ігор у парах 1/16 фіналу ситуація максимально загострилася: десь фаворити підтвердили статус, а десь трапилися справжні сенсації. Сьогодні ми дізнаємося імена тих, хто продовжить шлях до трофея.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із betking підготував три найперспективніші ставки на сьогоднішні вирішальні поєдинки.

На сьогодні ми вибрали наступні протистояння: Реал Мадрид — Бенфіка, ПСЖ — Монако та Ювентус — Галатасарай.

Реал Мадрид — Бенфіка

Ставка: перемога Реал Мадрид з форою (-1.5) з коефіцієнтом 1.85

Мадридці везуть із Лісабона мінімальну перемогу 1:0. "Вершкові" традиційно вважаються королями матчів на виліт, а Сантьяго Бернабеу в такі вечори стає неприступною фортецею. Попри зміну на тренерському містку, "королівський клуб" зберігає свій менталітет переможця.

Бенфіка у першій грі не змогла реалізувати свої моменти, а тепер змушена відкриватися в Мадриді. Реал майстерно карає за такі вільні зони. Очікуємо, що господарі не просто втримають перевагу, а закріплять її впевненою перемогою з різницею у два та більше м'ячів.

ПСЖ — Монако

Ставка: індивідуальний тотал ПСЖ більше 2.5 з коефіцієнтом 2.1

Перша частина французького протистояння в Європі видалася вогняною — перемога ПСЖ з рахунком 3:2. "Парижани" в черговий раз довели, що їхня атака здатна зламати будь-який захист, але власна оборона залишається вразливою.

Монако змушене йти вперед і забивати мінімум двічі, що гарантує нам відкриту гру. На Парк де Пренс ПСЖ отримує ще більше простору для контратак. Враховуючи форму лідерів паризької атаки та необхідність гостей ризикувати, ставка на три голи від господарів виглядає цілком виправданою.

Ювентус — Галатасарай

Ставка: індивідуальний тотал Ювентуса більше 2.5 з коефіцієнтом 2.3

Результат першого матчу в Туреччині шокував багатьох — Ювентус поступився 2:5. Тепер "стара синьйора" опинилася в ситуації, де потрібно здійснювати справжній спортивний подвиг. Туринцям немає чого втрачати: з перших хвилин вони тиснутимуть на ворота "левів".

Галатасарай продемонстрував неймовірну ефективність в атаці вдома, але в обороні стамбульці далеко не ідеальні. Ювентус на рідній арені вміє влаштовувати тотальний тиск. Щоб сподіватися на камбек, італійцям потрібно забивати багато і швидко, тому очікуємо результативної гри від господарів.

