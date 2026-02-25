Французький нападник не потрапив до заявки мадридців на поєдинок-відповідь Ліги чемпіонів через травму.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
25 лютого 2026, 15:13
Мадридський Реал офіційно підтвердив, що Кіліан Мбаппе не допоможе команді у матчі проти лісабонської Бенфіки.
Пресслужба "вершкових" оприлюднила список гравців на поєдинок-відповідь стикового раунду плей-оф, у якому не опинилося француза через отримане ушкодження.
До повної заявки мадридців увійшли: Куртуа, Лунін, Гонсалес, Карвахаль, Алаба, Трент, Каррерас, Фран Гарсія, Рюдігер, Менді, Камавінга, Вальверде, Чуамені, Гюлер, Сестеро, Анхель, Паласіос, Пітарч, Вінісіус, Гонсало, Браїм Діас та Мастантуоно.
Матч Реал — Бенфіка відбудеться сьогодні, 25 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00.