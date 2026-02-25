Інше

Аргентинець шкодує, що не опанував англійську до переїзду в США.

Суперзірка збірної Аргентини та Інтер Маямі Ліонель Мессі зізнався, що шкодує про те, що в молодості не вивчив англійську мову.

38-річний форвард, який із 2023 року виступає у Вища ліга футболу, розповів, що іноді відчуває дискомфорт через мовний бар’єр у США. Більшу частину кар’єри Мессі провів в Іспанії, граючи за Барселона, а також захищав кольори Парі Сен-Жермен, однак англійську так і не опанував.

В інтерв’ю подкасту Miro de Atras аргентинець зізнався:

"Я шкодую, що не вивчив англійську в дитинстві. У мене був час це зробити, але я цього не зробив. Були ситуації, коли я перебував серед неймовірних людей і міг би вільно спілкуватися, але почувався напівневігласом. Я думав: "Який же я ідіот, що змарнував цей час".

Мессі додав, що тепер наголошує своїм дітям на важливості освіти та мовної підготовки, адже в сучасному світі це відкриває більше можливостей.

Попри мовні труднощі, аргентинець продовжує демонструвати високий рівень гри. Разом з Інтер Маямі він уже виграв Кубок ліги та Supporters’ Shield, а також здобув Золоту бутсу MLS. Крім того, Мессі залишається ключовою фігурою в історії збірної Аргентини, яку привів до перемоги на чемпіонаті світу 2022 року.

Наразі Інтер Маямі готується до наступного матчу MLS проти Орландо Сіті, який відбудеться 1 березня.