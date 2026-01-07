Англія

Команда Нуну Ешпіріту Санту перевернула гру на Лондон Стедіум завдяки голу з позначки.

У матчі 21-го туру англійської Прем’єр-ліги Вест Гем на своєму полі поступився Ноттінгем Форест з рахунком 1:2. Господарі відкрили рахунок уже на 14-й хвилині — після подачі з кутового м’яч у власні ворота зрізав захисник гостей Мурільйо.

Після перерви Ноттінгем Форест додав у активності й зумів відновити рівновагу. На 55-й хвилині Ніколас Домінгес замкнув подачу Елліота Андерсона з кутового, зрівнявши рахунок. Гра залишалася напруженою до самого фінального відрізка.

Кульмінація настала наприкінці зустрічі: на 87-й хвилині VAR зафіксував фол Ареоля на Моргані Гіббс-Вайті, після чого арбітр призначив пенальті. Капітан гостей упевнено реалізував одинадцятиметровий на 88-й хвилині, принісши своїй команді вольову перемогу.

Зазначимо, що український захисник Олександр Зінченко не потрапив до заявки Ноттінгем Форест на цей матч.

Вест Гем — Ноттінгем Форест 1:2

Голи: Мурільйо (аг), 14 Гіббс-Вайт, 88 (пен) — Домінгес, 55,

Вест Гем: Ареола — Вокер-Пітерс-, Тодібо, Мавропанос, Скарлз (Маєрс, 63) — Фернандеш (Поттс, 80), Соучек — Боуен, Пакета (Пабло, 63), Саммервілл — Кастельянос

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес — Гатчінсон (Баква, 46), Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Жезус

Попередження: Тодібо, Вокер-Пітерс, Мавропанос