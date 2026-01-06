Англія

Українського універсала немає навіть на лаві для запасних Ноттінгем Форест.

У рамках стартового матчу 21-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Вест Гем прийматиме на своєму полі Ноттінгем Форест.

Тренерські штаби обох команд визначилися зі стартовими складами на це протистояння.

Цікаво, що лівий захисник Фореста Олександр Зінченко, права на якого належать Арсеналу, у заявку на гру на Лондон Стедіум не потрапив. Причини відсутність українця наразі невідомі — минулу гру проти Астон Вілли він провів на лаві для запасних.

Вест Гем: Ареола — Вокер-Пітерс, Тодібо, Мавропанос, Скарлз — Фернандеш, Соучек — Боуен, Пакета, Саммервілл — Кастельянос

Запасні: Германсен, Магасса, Кілман, Маєрс, Родрігес, Поттс, Ірті, Канте

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Андерсон, Домінгес — Гатчінсон, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Жезус