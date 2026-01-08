На Емірейтс грали в що завгодно, але не у цікавий футбол.
Арсенал — Ліверпуль, Getty Images
08 січня 2026, 23:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Арсенал — Ліверпуль 0:0
Арсенал: Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Інкап’є (Льюїс-Скеллі, 57) — Едегор (Езе, 78), Субіменді, Райс — Сака (Мадуеке, 78), Йокерес (Жезус, 64), Троссар (Мартінеллі, 64).
Ліверпуль: Аліссон — Бредлі (Гомес, 90+5), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх, Мак Аллістер — Салах, Собослаї, Вірц — Гакпо.
Попередження: Троссар, Мартінеллі — Мак Аллістер, Конате