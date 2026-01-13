Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Англії, який відбувся 12 січня 2025 року.

Ліверпуль у матчі 1/32 фіналу Кубку Англії на своєму полі впевнено обіграв Барнслі (4:1).

Команда Арне Слота відкрила рахунок на дев'ятій хвилині зусиллями Домініка Собослаї, після чого на 36 хвилині перевагу "червоних" подвоїв Джеремі Фрімпонг. Однак до перерви гості змогли скоротити відставання в рахунку завдяки голу Адама Філліпса.

Наприкінці другого тайму Ліверпуль зняв усі питання про переможця зустрічі, коли голами відзначилися Флоріан Вірц та Юго Екітіке.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Барнслі у рамках 1/32 фіналу Кубку Англії-2025/26:

Ліверпуль — Барнслі 4:1

Голи: Собослаї, 9, Фрімпонг, 36, Вірц, 84, Екітіке, 90+4 — А. Філліпс, 40.

Ліверпуль: Мамардашвілі — Робертсон, Ван Дейк, Гомес (Конате, 60), Фрімпонг (Вірц, 60) — Джонс, Собослаї, Макаллістер (Ньоні, 88) — Нгумоа (Гравенберх, 73), К'єза (Екітіке, 60), Гакпо.

Барнслі: Купер — Огбета (О'Коннелл, 73), Шепхерд, Дюран, Вотсон, О'Кіфф — Клірі, Йонатан, Бланд, Філліпс (Келлі, 73) — Кейллор-Данн (Макголдрік,81).

Попередження: Гомес.