У ніч з понеділка на вівторок відбулося жеребкування четвертого раунду Кубка Англії – стадії 1/16 фіналу.

Головна сенсація турніру — клуб Маклсфілд, який представляє шостий дивізіон Англії, зустрінеться із Брентфордом, у якому виступає українець Єгор Ярмолюк.

У той же час Ліверпуль зіграє проти Брайтона, Арсенал прийме Віган, а Челсі поїде у гості до Галл Сіті.

Суперник Манчестер Сіті визначитися трохи згодом у матчі між Салфордом і Свіндоном.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку Англії:

Бернлі — Мансфилд Таун
Норвіч Сіті — Вест Бромвіч
Порт Вейл — Брістоль Сіті
Грімсбі Таун — Вулвергемптон
Астон Вілла — Ньюкасл
Манчестер Сіті — Солфорд Сіті/ Свіндон Таун
Маклсфілд — Брентфорд
Бірмінгем — Лідс Юнайтед
Ліверпуль — Брайтон
Сток Сіті — Фулгем
Оксфорд Юнайтед — Сандерленд
Саутгемптон — Лестер
Рексем — Іпсвіч Таун
Арсенал — Віган
Галл Сіті — Челсі
Бертон Альбіон — Вест Гем

Матчі четвертого раунду Кубку Англії відбудуться з 13 по 16 лютого.