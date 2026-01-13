Головна сенсація турніру Маклсфілд зіграє проти Брентфорда з українцем Єгором Ярмолюком.
Гравці Макслфілда, Getty Images
13 січня 2026, 10:21
У ніч з понеділка на вівторок відбулося жеребкування четвертого раунду Кубка Англії – стадії 1/16 фіналу.
Головна сенсація турніру — клуб Маклсфілд, який представляє шостий дивізіон Англії, зустрінеться із Брентфордом, у якому виступає українець Єгор Ярмолюк.
У той же час Ліверпуль зіграє проти Брайтона, Арсенал прийме Віган, а Челсі поїде у гості до Галл Сіті.
Суперник Манчестер Сіті визначитися трохи згодом у матчі між Салфордом і Свіндоном.
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку Англії:
Бернлі — Мансфилд Таун
Норвіч Сіті — Вест Бромвіч
Порт Вейл — Брістоль Сіті
Грімсбі Таун — Вулвергемптон
Астон Вілла — Ньюкасл
Манчестер Сіті — Солфорд Сіті/ Свіндон Таун
Маклсфілд — Брентфорд
Бірмінгем — Лідс Юнайтед
Ліверпуль — Брайтон
Сток Сіті — Фулгем
Оксфорд Юнайтед — Сандерленд
Саутгемптон — Лестер
Рексем — Іпсвіч Таун
Арсенал — Віган
Галл Сіті — Челсі
Бертон Альбіон — Вест Гем
Матчі четвертого раунду Кубку Англії відбудуться з 13 по 16 лютого.