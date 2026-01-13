Англія

Головна сенсація турніру Маклсфілд зіграє проти Брентфорда з українцем Єгором Ярмолюком.

У ніч з понеділка на вівторок відбулося жеребкування четвертого раунду Кубка Англії – стадії 1/16 фіналу.

Головна сенсація турніру — клуб Маклсфілд, який представляє шостий дивізіон Англії, зустрінеться із Брентфордом, у якому виступає українець Єгор Ярмолюк.

У той же час Ліверпуль зіграє проти Брайтона, Арсенал прийме Віган, а Челсі поїде у гості до Галл Сіті.

Суперник Манчестер Сіті визначитися трохи згодом у матчі між Салфордом і Свіндоном.

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку Англії:

Бернлі — Мансфилд Таун

Норвіч Сіті — Вест Бромвіч

Порт Вейл — Брістоль Сіті

Грімсбі Таун — Вулвергемптон

Астон Вілла — Ньюкасл

Манчестер Сіті — Солфорд Сіті/ Свіндон Таун

Маклсфілд — Брентфорд

Бірмінгем — Лідс Юнайтед

Ліверпуль — Брайтон

Сток Сіті — Фулгем

Оксфорд Юнайтед — Сандерленд

Саутгемптон — Лестер

Рексем — Іпсвіч Таун

Арсенал — Віган

Галл Сіті — Челсі

Бертон Альбіон — Вест Гем

Матчі четвертого раунду Кубку Англії відбудуться з 13 по 16 лютого.