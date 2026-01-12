Англія

Представник третього дивізіону зміг забити чинним чемпіонам Англії в результаті курйозної помилки, але команда Арне Слота завершила розпочату справу.

Ліверпуль успішно розпочав виступи в Кубку Англії, здобувши перемогу над Барнслі з рахунком 4:1 у матчі 1/32 фіналу турніру. Поєдинок на Енфілді виявився значно складнішим для чинних чемпіонів Англії, ніж може здатися з підсумкового результату.

Господарі швидко захопили ініціативу й відкрили рахунок уже на 9-й хвилині — Домінік Собослаї завдав розкішного удару з дальньої дистанції, не залишивши шансів воротарю гостей. У середині першого тайму перевагу Ліверпуля подвоїв Джеремі Фрімпонг, який ефектно змістився з флангу та пробив у дев’ятку.

Втім, перед перервою Барнслі скористався грубою помилкою Собослаї біля власних воріт — Адам Філліпс холоднокровно реалізував момент і скоротив відставання, повернувши інтригу в матч. У другому таймі гості мали кілька шансів зрівняти рахунок і навіть претендували на пенальті, однак арбітр залишив епізод без свистка.

Кінцівка зустрічі залишилася за Ліверпулем. На 84-й хвилині Флоріан Вірц завершив швидку комбінацію точним ударом у верхній кут, а вже в компенсований час Юго Екітіке поставив крапку в матчі після прострілу того ж Вірца. Таким чином, Ліверпуль упевнено крокує до 1/16 фіналу Кубка Англії, тоді як Барнслі залишає турнір із високо піднятою головою.

*Ліверпуль — Барнслі 4:1

Голи: Собослаї, 9, Фрімпонг, 36, Вірц, 84, Екітіке, 90+4 — А. Філліпс, 40

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ | Розклад та результати інших матчів Кубка Англії-2025/26