Англія

Команда Девіда Моєса вперше обіграла "левів" у чемпіонаті, після їхнього повернення до "еліти".

На вершині турнірної таблиці англійської Прем’єр-ліги в двадцять другому турі відбувались справді дивні речі, адже ніхто з лідерів національної першості наче й не намагався скористатись помилками конкурентів. У бірмінгемської Астон Вілли при цьому для цього були всі передумови, адже вона мала зіграти на власному полі проти Евертона, який не так давно мав дуже впевнену ходу в напрямку зони єврокубків, але за пару попередніх турів суперники все ж таки стримали колектив Девіда Моєса.

Утім, "іриски" відчайдушно намагались повернути собі потрібний темп уже з перших секунд цього протистояння, коли побігли вперед під традиційний дальній пас Пікфорда з власної половини до чужого штрафного, де Баррі скинув під удар Релю, а той влучив у ліву стійку воріт Мартінеса. Своєчасно оговтались після цього "леви", відкинули суперників за центр поля, і вже почали створювати власні гольові нагоди.

Однак парадокс полягав у тому, що всі атаки господарів зрештою замикались на Роджерсі, у якого з реалізацією в цій грі, м’яко кажучи, справи були не дуже. Постійно Морган то вище воріт м’яч запускав, то влучав у суперника поблизу лінії воріт, як це сталось на 35 хвилині. А ще наприкінці першого тайму Миколенко ледь не став однією з ключових осіб у цій грі, бо спочатку дальнім ударом під поперечину змусив працювати Мартінеса, а за кілька миттєвостей саме з-під нього Гессан пробив головою в поперечину воріт Пікфорда.

Схожий момент з ударом із другого поверху був у команди Унаї Емері на початку другого тайму, коли Тілеманс ледь не поцілив у праву дев’ятку, але в плані атаки набагато краще допрацював у цьому матчі саме Евертон. На 59 хвилині пара центральних захисників Вілли відверто наварила біля власного штрафного з відскоками й дала пробити здалеку Макнілу, постріл якого хоча й парирував Мартінес, але зробив це просто на ногу Баррі, який потім красиво його перекинув. А потім почався традиційний футбол Моєса, у якому господарі своїх моментів так і не знайшли.

У наступному турі бірмінгемська Астон Вілла зіграє в гостях у Ньюкасла, тоді як посеред тижня навідається до турецького Фенербахче в Лізі Європи УЄФА, а Евертон прийматиме Лідс.



Астон Вілла — Евертон 0:1

Гол: Баррі, 59

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Матсен (Дніь, 73) — Богард (Геммінгс, 73), Тілеманс — Макгінн, Роджерс, Буендія — Воткінс.

Евертон: Пікфорд — Паттерсон, Тарковські, О’Браєн, Миколенко — Рель, Гарнер — Макніл, Армстронг, Гріліш — Баррі (Бету, 84).



Попередження: Богард — Макніл, Гарнер